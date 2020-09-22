В польском фильме "Петля" украинцев показали "проститутками и взяточниками"

В польских кинотеатрах вышел в прокат фильм-экшен "Петля", в котором изобразили украинцев в образах "сутенеров, проституток и взяточников".

Выход "Петли" на экраны вызвал бурю возмущения среди живущих в Польше украинцев, поскольку негатив проецируется в первую очередь на них. пишет "Страна".

"Я посмотрела фильм и просто шокирована. Отношение к украинцам и так было не лучшим – некоторые обзывали "курвой", когда слышали, откуда я приехала", – отметила Виктория со Львова, живущая под Краковом.

В фильме показано, как работает сеть польских ночных клубов, где орудуют подпольные бордели. По сюжету, главные герои фильма – польский полицейский Даниэль и два украинских сутенера-бандита, братья Женя и Алекс, с которыми он связался.

Благодаря информации, полученной от Жени и Алекса и их контактам с украинским преступным миром, Даниэль быстро продвигается по службе и становится сотрудником Центрального бюро расследований.

"Втроем они открывают бордель, куда привозят украинок-танцовщиц, которые сначала приезжают танцевать, а затем занимаются проституцией. И все это показано жестко и грубо, со сценами насилия и секса. Также показана коррупция в Украине, что все вопросы на границе можно "порешать", как это и делали Женя и Алекс. Они перевозили девушек в "отключке", и украинский пограничник сказал: "1000 долларов – за одно "тело". Те заплатили за живой товар и проехали. Провозили и наркотики через украинскую границу", – возмутилась украинка после просмотра фильма "Петля".

По словам украинки, половина зала смеялась и кивала, поддакивая, что украинцы – действительно такие.

"Я, наверное, была единственной украинкой в зале и не смеялась. Конечно, у нас есть коррупция и секс-бизнес, но это, мне кажется, преувеличение, что через границу можно абсолютно все провезти, в том числе девушек без сознания, и прямо все на границе соглашаются пропустить за взятки", – отметила девушка.

Трейлер фильма "Петля": смотреть видео онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, на стриминговой платформе Netflix впервые появятся фильмы с украинской озвучкой.