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14 января • обновлено в 10:29
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В платье с экстремальным декольте: Соколова вызвала ажиотаж пышной грудью

2.6т
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Украинская журналистка Янина Соколова порадовала поклонников новыми пикантными снимками.

Так, в Instagram-аккаунте "Вечер с Яниной Соколовой" было опубликовано несколько фотографий журналистки в блестящем платье.

Янина Соколова

Янина Соколова

Instagram @vecherssokolovoy

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Однако главным акцентом наряда стало экстремальное декольте, которое подчеркнуло пышную грудь Соколовой и уже традиционно привлекло внимание поклонников.

Янина Соколова

Янина Соколова

Instagram @vecherssokolovoy

Янина Соколова

Янина Соколова

Instagram @vecherssokolovoy

Янина Соколова

Янина Соколова

Instagram @vecherssokolovoy

Фанаты не смогли пройти мимо соблазнительных кадров Янины и засыпали ее комплиментами:

"Классное платье", "Лучшая", "Ты прекрасна", "Красотка", "Очень красивая".

В платье с экстремальным декольте: Соколова вызвала ажиотаж пышной грудью
В платье с экстремальным декольте: Соколова вызвала ажиотаж пышной грудью
В платье с экстремальным декольте: Соколова вызвала ажиотаж пышной грудью
В платье с экстремальным декольте: Соколова вызвала ажиотаж пышной грудью
В платье с экстремальным декольте: Соколова вызвала ажиотаж пышной грудью
В платье с экстремальным декольте: Соколова вызвала ажиотаж пышной грудью
В платье с экстремальным декольте: Соколова вызвала ажиотаж пышной грудью
В платье с экстремальным декольте: Соколова вызвала ажиотаж пышной грудью
В платье с экстремальным декольте: Соколова вызвала ажиотаж пышной грудью
В платье с экстремальным декольте: Соколова вызвала ажиотаж пышной грудью

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соколова показала, как проходит процес примерки откровенных платьев перед эфиром. Ее стилист приносит такие наряды, из которых буквально вываливается грудь, потому приходится ушивать зону декольте.

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Автор
Анна Михно
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Где пышная грудь? Плоскую и дряблую вижу, пышную нет
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фил филька
фил филька
редкий кадр - сапожник с сиськами)))
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