В платье с экстремальным декольте: Соколова вызвала ажиотаж пышной грудью

Украинская журналистка Янина Соколова порадовала поклонников новыми пикантными снимками.

Так, в Instagram-аккаунте "Вечер с Яниной Соколовой" было опубликовано несколько фотографий журналистки в блестящем платье.

Янина Соколова Instagram @vecherssokolovoy

Однако главным акцентом наряда стало экстремальное декольте, которое подчеркнуло пышную грудь Соколовой и уже традиционно привлекло внимание поклонников.

Янина Соколова Instagram @vecherssokolovoy

Янина Соколова Instagram @vecherssokolovoy

Янина Соколова Instagram @vecherssokolovoy

Фанаты не смогли пройти мимо соблазнительных кадров Янины и засыпали ее комплиментами:

"Классное платье", "Лучшая", "Ты прекрасна", "Красотка", "Очень красивая".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соколова показала, как проходит процес примерки откровенных платьев перед эфиром. Ее стилист приносит такие наряды, из которых буквально вываливается грудь, потому приходится ушивать зону декольте.

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