В пиджаке на голое тело: известная певица выставила напоказ огромную грудь

Популярная американская певица и модель Сиара (Сиара Принцесс Харрис) появилась на красной дорожке в откровенном наряде, оголив большую грудь.

Столь эпатажный образ звезда выбрала для церемонии награждения премии American Music Awards, которая на днях прошла в Лос-Анджелесе.

Сиара Getty

Так, перед фотографами Сиара появилась в ярко-синих брюках и oversize-пиджаке, который надела на голое тело. Вместо белья декольте певицы украшало массивное ожерелье.

Сиара Getty

Сиара Getty

Сиара Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Сиара вышла замуж за игрока в американский футбол Рассела Уилсона, с которым отношения развивались очень стремительно. На тот момент у певицы уже был сын - 2-летний Фьючер, который своим костюмом затмил маминого жениха на церемонии.

В марте 2017 года звезда уже была на седьмом месяце беременности. Она решилась на таком сроке поучаствовать в фотосессии для журнала Harper’s Bazaar обнаженной.

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