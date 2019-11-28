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29 ноября • обновлено в 11:36
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В пиджаке на голое тело: известная певица выставила напоказ огромную грудь

14.1т
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Популярная американская певица и модель Сиара (Сиара Принцесс Харрис) появилась на красной дорожке в откровенном наряде, оголив большую грудь.

Столь эпатажный образ звезда выбрала для церемонии награждения премии American Music Awards, которая на днях прошла в Лос-Анджелесе.

Сиара

Сиара

Getty

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Так, перед фотографами Сиара появилась в ярко-синих брюках и oversize-пиджаке, который надела на голое тело. Вместо белья декольте певицы украшало массивное ожерелье.

Сиара

Сиара

Getty

Сиара

Сиара

Getty

Сиара

Сиара

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году Сиара вышла замуж за игрока в американский футбол Рассела Уилсона, с которым отношения развивались очень стремительно. На тот момент у певицы уже был сын - 2-летний Фьючер, который своим костюмом затмил маминого жениха на церемонии.

В марте 2017 года звезда уже была на седьмом месяце беременности. Она решилась на таком сроке поучаствовать в фотосессии для журнала Harper’s Bazaar обнаженной.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Сиара
Место
США
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
Шоу бизнес это мир элитных проституток, так что тут всё в порядке вещей и это ещё у них то что они могут показать всем, а что творится за кадром мало кто и представить себе не может.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Самая обычная безмозглая самка!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Шо клоун
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