В передозировке Алибасова 'Виагрой' обвинили обезьяну: как это произошло. Видео

Ранее российский артист и продюсер Бари Алибасов был госпитализирован с вероятной причиной – передозировка "Виагры". Как выяснилось, в этом виновата яванская обезьяна по кличке Маша.

По словам представителя артиста Вадима Горжанкина, в организме продюсера также присутствовали медицинские препараты седативного и психостимулирующего характера. Об этом Горжанкин написал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Горжанкин сообщил, что было проведено расследование и оказалось, что обезьяна по кличке Маша, которая живет в квартире Алибасова, перемешала лекарства в таблетнице продюсера. Это и послужило ухудшению состояния.

Напомним, Бари Алибасов имеет большое внимание публики к своей персоне. Знаменитость привлекает громкими скандалами, в которые часто попадает.

Отметим, что он является основателем и руководителем музыкальных групп "Интеграл" и "На-на". Кроме того, он заслуженный артист РФ, имеет юбилейную медаль "10 лет Астане", медаль МВД по Чеченской Республике "За отличие в службе" и награду Республики Татарстан – медаль "За доблестный труд".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 73-летний Бари Алибасов готовится стать отцом. Об этом продюсер рассказал в социальных сетях. Его возлюбленная и мать будущего ребенка – российская актриса Виктория Максимова, которая младше Алибасова на 40 лет.