В передозировке Алибасова "Виагрой" обвинили обезьяну: как это произошло. Видео
Ранее российский артист и продюсер Бари Алибасов был госпитализирован с вероятной причиной – передозировка "Виагры". Как выяснилось, в этом виновата яванская обезьяна по кличке Маша.
По словам представителя артиста Вадима Горжанкина, в организме продюсера также присутствовали медицинские препараты седативного и психостимулирующего характера. Об этом Горжанкин написал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Горжанкин сообщил, что было проведено расследование и оказалось, что обезьяна по кличке Маша, которая живет в квартире Алибасова, перемешала лекарства в таблетнице продюсера. Это и послужило ухудшению состояния.
В июне 2019 года Алибасов отравился средством для прочистки труб "Крот". Его в тяжелом состоянии госпитализировали в Москве.
В СМИ также сообщали, что продюсер умер в институте имени Склифосовского, однако информация оказалась фейком
Алибасов провел несколько дней в коме и после того, как очнулся, он некоторое время не узнавал близких.
По информации некоторых источников, причиной комы Алибасова было не отравление, а другой диагноз – делирий или "белая горячка".
В ответ на нападки в прессе Алибасов предоставил копию медицинской карты из института Склифосовского, где проходил лечение. Таким образом он доказал, что получил серьезные ожоги внутренних органов именно в результате отравления.
Спустя год после инцидента с "Кротом", в июне 2020 года, Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу. У него возникло нестабильное состояние на фоне принимаемых медпрепаратов.
Позже его сын, Бари Аибасов-младший сделал заявление о том, что отца пытались убить. Якобы именно после покушения на его жизнь, Алибасов-старший попал в психбольницу.
Напомним, Бари Алибасов имеет большое внимание публики к своей персоне. Знаменитость привлекает громкими скандалами, в которые часто попадает.
Отметим, что он является основателем и руководителем музыкальных групп "Интеграл" и "На-на". Кроме того, он заслуженный артист РФ, имеет юбилейную медаль "10 лет Астане", медаль МВД по Чеченской Республике "За отличие в службе" и награду Республики Татарстан – медаль "За доблестный труд".
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 73-летний Бари Алибасов готовится стать отцом. Об этом продюсер рассказал в социальных сетях. Его возлюбленная и мать будущего ребенка – российская актриса Виктория Максимова, которая младше Алибасова на 40 лет.