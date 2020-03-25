Сенатор Совета Федерации РФ Олег Морозов потребовал отправить украинского рэпера Джигана в больницу из-за нарушения карантина.

Так, по словам Морозова, артист должен был придерживаться режима самоизоляции после возвращения из США, ведь он может быть носителем вируса. А не устраивать у себя дома в Подмосковье шумную вечеринку с друзьями. Об этом сообщают "РИА Новости".

Джиган Фото: instagram/iamgeegun

"Карантин должен быть для всех. Бравада здесь неуместна, так как заболеют другие. Поэтому парня в больницу, гостей на карантин", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.

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