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25 марта • обновлено в 13:01
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В парламенте РФ призвали наказать Джигана за грубое нарушение карантина: рэпера – в больницу

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Сенатор Совета Федерации РФ Олег Морозов потребовал отправить украинского рэпера Джигана в больницу из-за нарушения карантина.

Так, по словам Морозова, артист должен был придерживаться режима самоизоляции после возвращения из США, ведь он может быть носителем вируса. А не устраивать у себя дома в Подмосковье шумную вечеринку с друзьями. Об этом сообщают "РИА Новости".

Джиган

Джиган

Фото: instagram/iamgeegun

"Карантин должен быть для всех. Бравада здесь неуместна, так как заболеют другие. Поэтому парня в больницу, гостей на карантин", – сказал он.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Джиган
Место
Россия
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