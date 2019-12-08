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8 декабря • обновлено в 03:49
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В ошейнике и коже: Серябкина поразила фанатов сексуальным БДСМ-образом

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Российская певица Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro вызвала ажиотаж в сети новыми соблазнительным видео.

Соответствующий ролик она опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

На видео звезда позирует в одежде в стиле БДСМ: ошейник и кожа. Все это происходит под повторяющиеся звуки, которые вводят в транс, и под водой.

Ольга Серябкина в БДСМ-стиле

Ольга Серябкина в БДСМ-стиле

кадр из видео

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Поклонники в комментариях написали, что Серябкина их загипнотизировала этим коротким роликом.

"Гипноз", "Очень завораживает", "Залипла", "Очень красиво", "Залипаю на это видео", "Ты секс", – написали пользователи.

В ошейнике и коже: Серябкина поразила фанатов сексуальным БДСМ-образом
В ошейнике и коже: Серябкина поразила фанатов сексуальным БДСМ-образом
В ошейнике и коже: Серябкина поразила фанатов сексуальным БДСМ-образом
В ошейнике и коже: Серябкина поразила фанатов сексуальным БДСМ-образом

Другие откровенные кадры с Серябкиной

Серябкина с обнаженной зоной декольте

Серябкина с обнаженной зоной декольте

instagram/seryabkina

Серябкина – соблазнительное фото

Серябкина – соблазнительное фото

instagram/seryabkina

Серябкина полуголая на земле

Серябкина полуголая на земле

instagram/seryabkina

Серябкина в топе

Серябкина в топе

instagram/seryabkina

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина

instagram/seryabkina

Серябкина в воде

Серябкина в воде

instagram/seryabkina

Серябкина в соблазнительной пижаме

Серябкина в соблазнительной пижаме

instagram/seryabkina

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Серябкина озадачила фанатов располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были виднытрусики.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Serebro
Теги
видео шоу-бизнес
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