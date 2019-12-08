В ошейнике и коже: Серябкина поразила фанатов сексуальным БДСМ-образом

Российская певица Ольга Серябкина, экс-участница группы Serebro вызвала ажиотаж в сети новыми соблазнительным видео.

Соответствующий ролик она опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

На видео звезда позирует в одежде в стиле БДСМ: ошейник и кожа. Все это происходит под повторяющиеся звуки, которые вводят в транс, и под водой.

Ольга Серябкина в БДСМ-стиле кадр из видео

Поклонники в комментариях написали, что Серябкина их загипнотизировала этим коротким роликом.

"Гипноз", "Очень завораживает", "Залипла", "Очень красиво", "Залипаю на это видео", "Ты секс", – написали пользователи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Серябкина озадачила фанатов располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были виднытрусики.

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