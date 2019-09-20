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20 сентября • обновлено в 09:16
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В окружении Заворотнюк рассказали о шраме на шее актрисы

2.5т Читать материал на украинском

На шее у российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой подозревают глиобластому, действительно был незаметный шрам на шее.

Об этом рассказала организатор поездки в Ереван Изобелла Пирози, передает "МК". Наличие шрама уже успели связать с биопсией загрудинных узлов.

По словам организатора, актриса не жаловалась на самочувствие и не принимала лекарств.

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"Мы c Анастасией и Анфисой Чеховой выезжали в Ереван ночью, провели там целый день на ногах, улетели следующей ночью. О том, что Настя чем-то больна, я и подумать не могла. Она пребывала в прекрасном настроении. Более того, у Заворотнюк оказался отменный аппетит. Помню, как мы очень плотно поужинали в армянском ресторане. Еле встали из-за стола. Настя не отказывалась ни от каких блюд. Даже вина выпила", – сказала Пирози.

Состояние "затарможенности" Заворотнюк, которое наблюдалось на видео, она списала на усталость.

"Сейчас многие обсуждают шрам. Но тогда я даже его не заметила. И Анфиса Чехова не обратила внимание", – добавила она.

Анастасия Завортнюк

Анастасия Завортнюк

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились обнадеживающие данные о состоянии Заворотнюк. Актриса пришла в себя.

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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