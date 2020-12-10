В окружении принца Гарри заявили, что он боится Меган Маркл: в чем причина

Королевский биограф Анджела Левин рассказала, что очень удивлена тому, как изменился принц Гарри за время брака с Меган Маркл. По ее словам, он стал совершенно другим человеком.

Левин потрясена тем, что принца не интересует его королевская семья, в том числе и бабушка Елизавета II. Об этом сообщает издание The Sun.

Так, биограф отметила, что принц Гарри был прекрасным человеком, когда они с ним виделись на протяжении года. Сейчас он выглядит напуганным и когда говорит публично, то боится "получить строгий выговор от Меган".

Кроме того, ранее издание New Idea сообщало, что Маркл недовольна своим супругом. Согласно источнику, они часто ссорятся из-за того, что принц хочет жить спокойной жизнью, а его жена наоборот – голливудской.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл New-magazine.ru

Также Маркл не устраивает отсутствие стиля Гарри. Источник утверждает, она ненавидит, что он часто носит одну и ту же одежду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга британского принца Гарри, бывшая американская актриса Меган Маркл потеряла второго ребенка.