В официальной версии гибели Цоя нашли несостыковки: что известно

Эксперты поставили под сомнение официальную версию следствия о гибели культового рок-исполнителя Виктора Цоя в автокатастрофе.

Недавно появилась дополнительная информация, которая указывает на несостыковки в выводе, что музыкант уснул за рулем. Судебный эксперт Наталья Потачук объяснила питерскому изданию "Фонтанка", в чем суть.

Виктор Цой instagram/group_kino_official

"Уснувший за рулем человек теряет контроль над автомобилем, из-за чего тот куда-то сворачивает и движется в направлении, заданном этим случайным поворотом. Если предположить, что Виктор Цой свернул на обочину случайно, уснув и потеряв контроль за машиной, то он должен был продолжить движение по направлению, заданному поворотом. В этом случае его "Москвич" оказался бы в поле, а не на проезжей части на пути следования "Икаруса", – уточнила эксперт.

Узнать обо всех обстоятельствах ДТП ей помогла схема, в которую специалисты добавили недостающие элементы. Так, выяснилось, что на пути Цоя были дерево, куст и сигнальные столбики.

Схема с места ДТП

"Когда человек сворачивает на такую узкую обочину и 35 метров едет по ней, не столкнувшись ни с одним из расположенных там препятствий, а потом уходит обратно на проезжую часть, увидев перед собой дерево с кустом, оснований предполагать, будто он делает это в бессознательном состоянии — нет", — утверждает Потлачук.

Место ДТП, где погиб Цой

Столбики на месте ДТП, где погиб Цой

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер группы "Кино" погиб в аварии под Ригой 15 августа 1990 года, врезавшись на своем "Москвиче" в пассажирский "Икарус, за рулем которого был латыш Янис Фибигс.

Тогда суд признал мужчину невиновным в смертельном ДТП, но поклонники до сих пор считают его "убийцей" кумира. В 2018 году мужчина рассказал, что на протяжении 28 лет ощущает муки совести.

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