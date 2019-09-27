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28 сентября • обновлено в 18:46
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В официальной версии гибели Цоя нашли несостыковки: что известно

11.3т Читать материал на украинском

Эксперты поставили под сомнение официальную версию следствия о гибели культового рок-исполнителя Виктора Цоя в автокатастрофе.

Недавно появилась дополнительная информация, которая указывает на несостыковки в выводе, что музыкант уснул за рулем. Судебный эксперт Наталья Потачук объяснила питерскому изданию "Фонтанка", в чем суть.

Виктор Цой

Виктор Цой

instagram/group_kino_official

"Уснувший за рулем человек теряет контроль над автомобилем, из-за чего тот куда-то сворачивает и движется в направлении, заданном этим случайным поворотом. Если предположить, что Виктор Цой свернул на обочину случайно, уснув и потеряв контроль за машиной, то он должен был продолжить движение по направлению, заданному поворотом. В этом случае его "Москвич" оказался бы в поле, а не на проезжей части на пути следования "Икаруса", – уточнила эксперт.

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Узнать обо всех обстоятельствах ДТП ей помогла схема, в которую специалисты добавили недостающие элементы. Так, выяснилось, что на пути Цоя были дерево, куст и сигнальные столбики.

Схема с места ДТП

Схема с места ДТП

"Когда человек сворачивает на такую узкую обочину и 35 метров едет по ней, не столкнувшись ни с одним из расположенных там препятствий, а потом уходит обратно на проезжую часть, увидев перед собой дерево с кустом, оснований предполагать, будто он делает это в бессознательном состоянии — нет", — утверждает Потлачук.

Место ДТП, где погиб Цой

Место ДТП, где погиб Цой

Столбики на месте ДТП, где погиб Цой

Столбики на месте ДТП, где погиб Цой

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер группы "Кино" погиб в аварии под Ригой 15 августа 1990 года, врезавшись на своем "Москвиче" в пассажирский "Икарус, за рулем которого был латыш Янис Фибигс.

Тогда суд признал мужчину невиновным в смертельном ДТП, но поклонники до сих пор считают его "убийцей" кумира. В 2018 году мужчина рассказал, что на протяжении 28 лет ощущает муки совести.

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Персона
Виктор Цой
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
ДТП смерть расследование шоу-бизнес
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
И? Заснул, съехал, на кочке тряхнуло, глаза открыл впереди дерево. Естественная реакция - уйти от столкновения. И спросонья в такой ситуации не слишком то обстановку оценишь. Руль вывернул и вылетел под Икарус. Короче, тетка захотела пропиариться на имени Цоя.
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