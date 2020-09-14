В Офисе президента приняли решение о поддержке шоу-бизнеса

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак принял решение создать рабочую группу, которая озвучит список требований о проведении массовых мероприятий для каждой карантинной зоны.

Представители власти отметили, что понимают важность поддержания культуры в сложный период, ведь индустрия понесла значительные убытки из-за пандемии коронавируса. Также они обсудили проблему нехватки в стране больших концертных площадок, пишет пресс-служба ОПУ.

"Нам очень важно все, что вы делаете, и мы открыты для диалога. Сейчас весь мир учится жить в новых условиях, но история неоднократно доказывала, что самые большие прорывы происходят именно в кризисные периоды. Поэтому давайте совместными усилиями искать нестандартные решения", – отметил Ермак.

Отметим, что в Украине продлили карантин до 1 ноября. Из-за ухудшения ситуации на территории страны во всех без исключения регионах независимо от уровня эпидемической опасности начиная с "зеленого" и дальше запрещено проведение дискотек, концертов и работу ночных клубов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

певица Оля Полякова возмутилась, что ее концерт 1-го сентября в Белой Церкви отменили, а тогда в Киеве выступал российский певец Jony без соблюдения правил безопасности.

Артистку поддержала Alyona Alyona и записала видеообращение к власти, в котором попросила создать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии.

3 сентября украинские звезды вышли на протест под стены Кабмина. Они выступили против выборочных карантинных ограничений и дискриминации организаторов концертов.

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