В одном полотенце и без макияжа: Никитюк взбудоражила сеть фото с отдыха

Украинская телеведущая, звезда шоу "Хто зверху" Леся Никитюк поделилась со своими поклонниками фото с отдыха. Так, на нем она позировала без макияжа, замотавшись в полотенце на фоне моря.

Свой необычный образ она дополнила шляпой. Фото Никитюк разместила на свое странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/lesia_nikituk/

"Позднее утро в Соренто. Сколько лодок на фото?", - подписала фото Никитюк.

"Леся, я смотрела на твою роскошную грудь. Какие лодки?", "Фото просто супер", "Богиня", "Удачный образ", "Ты очень красивая", "Непревзойденная", "У Регины на свадьбе отгуляли?", "Непревзойденный шарм", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Леся Никитюк взбудоражила сеть постельным фото, на котором позировала в элегантном пеньюаре рядом с огромным букетом цветов.

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