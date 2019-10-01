"В одном фартуке": Потап рассказал о скрытой стороне жизни с Каменских

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) рассказал о своей жизни с певицей Настей Каменских (NK). Так, он поделился подробностями совместного быта.
Об это Потап рассказал в интервью Славе Демину в программе "Слава+". Видео опубликовано на официальном Youtube-канале шоу.
"Она International-суперзвезда и она живет дома у меня. И она мне готовит и убирает. Она пару лет "настраивала" меня, потому что я гулял сильно. Надо освежать свои отношения. Надо освежать свой быт, чтобы быт не был бытом, бытностью. Надо чтобы быт был прикольным", - сказал артист.
Потап и Слава Демин
Скриншот из видео
Он отметил, что быт необходимо делать интересным.
"Я, например, обожаю делать что-то по дому. Напрмер выпадающий снег для меня - радость. У меня убирают во дворе, но я беру лопату и сам начинаю чистить снег, поскольку это такая мужская тема. Быт должен быть интересным. Иногда можно позволить своей супруге, даже если вы пуританских мировоззрений, разрешить приготовить вам Аль денте макароны в одном фартуке", - говорит Потап.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больше сотни гостей и знаменитостей.
После этого молодожены отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из отдыха.
После этого Каменских заподозрили в беременности, хотя она призналась, что откормилась во время медового месяца.
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