"В одном фартуке": Потап рассказал о скрытой стороне жизни с Каменских

Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) рассказал о своей жизни с певицей Настей Каменских (NK). Так, он поделился подробностями совместного быта.

Об это Потап рассказал в интервью Славе Демину в программе "Слава+". Видео опубликовано на официальном Youtube-канале шоу.

"Она International-суперзвезда и она живет дома у меня. И она мне готовит и убирает. Она пару лет "настраивала" меня, потому что я гулял сильно. Надо освежать свои отношения. Надо освежать свой быт, чтобы быт не был бытом, бытностью. Надо чтобы быт был прикольным", - сказал артист.

Потап и Слава Демин Скриншот из видео

Он отметил, что быт необходимо делать интересным.

"Я, например, обожаю делать что-то по дому. Напрмер выпадающий снег для меня - радость. У меня убирают во дворе, но я беру лопату и сам начинаю чистить снег, поскольку это такая мужская тема. Быт должен быть интересным. Иногда можно позволить своей супруге, даже если вы пуританских мировоззрений, разрешить приготовить вам Аль денте макароны в одном фартуке", - говорит Потап.

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