В новых "Сватах" покажут молодую Валюху и Ивана: кто их сыграет

В седьмом сезоне скандального сериала "Сваты", который вызвал массу протестов в Украине из-за нарушения его актерами законодательства, зрители увидят героев ленты в молодости.

Так, к примеру, роль молодого Ивана Будько исполнит сын Федора Добронравова — Виктор, а молодую Валентину сыграет актриса Дарья Рыбак. В воспоминаниях также будут использованы кадры предыдущих сезонов, в том числе и с Юрием Ковалевым, главным героем сериала "Сваты".

Федор Добронравов (Иван Будько) и Виктор Добронравов

Татьяна Кравченко (Валентина) и Дарья Рыбак

Отметим, что сын Федора Добронравова снялся в более чем 80 проектах. Он дебютировал в многосерийной драме Александра Аравина "Московские окна" в 2001 году, и в последующие годы появлялся в "Кодексе чести", "Антикиллере-2" и многих других фильмах. Настоящий успех к молодому актеру пришел после мелодрамы "Не родись красивой".

Виктор Добронравов с отцом Фото: kino-teatr.ru

Виктор Добронравов Фото: kino-teatr.ru

Виктор Добронравов в сериале "Не родись красивой" Фото: kino-teatr.ru

Что касается Дарьи Рыбак, которая сыграет в "Сватах" молодую Валентину — она начала свою актерскую карьеру в 2011 году. У нее пока не было больших ролей, девушка пока преимущественно играет эпизодические роли.

Дарья Рыбак Фото: kino-teatr.ru

Дарья Рыбак Фото: kino-teatr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ноябре 2017 года Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова (в "Сватах" он исполняет одну из главных ролей. – Ред.) в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

В комментарии для OBOZREVATEL директор по развитию студии "Квартал 95" Ирина Победоносцева также сообщила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в законную силу решения Окружного административного суда.

Вместе с отменой запрета на показ "Сватов" в Украине суд также разрешил скандальному Добронравову въезд в Украину.

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