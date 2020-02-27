"Раздела Линдеманна": в сети заметили неожиданную деталь в новом клипе Лободы

26 февраля популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, презентовала клип на песню "Новый Рим". В сети заметили необычную деталь на видео, которая связана с немецким музыкантом Тилем Линдеманном.
Так, Лобода появилась в клипе в шубе, которую ранее видели на вокалисте Rammstein, пишет Telegram-канал "Только никому".
"Лобода раздела Тиля Линдемана и теперь танцует в его розовой шубке в новом клипе. На Свете меха нам нравятся больше", - пишет Telegram-канал.
Кадр из клипа "Новый Рим"
Кадр из клипа "Новый Рим"
Кадр из клипа "Новый Рим"
Тиль Линдеманн
Тиль Линдеманн
Как сообщал OBOZREVATEL, певица Светлана Лобода взволновала сеть ярким снимком с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. На своей странице в Instagram перед премьерой совместного клипа на песню Frau&Mann она обнародовала фотографию, на которой встала на колени перед артистом.
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