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27 февраля • обновлено в 11:08
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В новом клипе Лободы заметили забавную деталь с Линдеманном

1.2т
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26 февраля популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, презентовала клип на песню "Новый Рим". В сети заметили необычную деталь на видео, которая связана с немецким музыкантом Тилем Линдеманном.

Так, Лобода появилась в клипе в шубе, которую ранее видели на вокалисте Rammstein, пишет Telegram-канал "Только никому".

"Раздела Линдеманна": в сети заметили неожиданную деталь в новом клипе Лободы
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"Лобода раздела Тиля Линдемана и теперь танцует в его розовой шубке в новом клипе. На Свете меха нам нравятся больше", - пишет Telegram-канал.

Кадр из клипа "Новый Рим"

Кадр из клипа "Новый Рим"

Кадр из клипа "Новый Рим"

Кадр из клипа "Новый Рим"

Кадр из клипа "Новый Рим"

Кадр из клипа "Новый Рим"

Тиль Линдеманн

Тиль Линдеманн

Тиль Линдеманн

Тиль Линдеманн

Как сообщал OBOZREVATEL, певица Светлана Лобода взволновала сеть ярким снимком с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. На своей странице в Instagram перед премьерой совместного клипа на песню Frau&Mann она обнародовала фотографию, на которой встала на колени перед артистом.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Светлана Лобода Тилль Линдеманн
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