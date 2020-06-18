В четверг, 18 июня, в Москве, на улице Приорова, застрелили модель Елизавету Хлюпину. Также погибла ее мать – Светлана Тивченко и 3-летний сын Артем.

Убийцей оказался парень девушки Севастьян , с которым она разошлась незадолго до трагедии. Ей было всего 24 года, сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Елизавета работала в команде модельера Вячеслава Зайцева, сотрудничала с брендами, участвовала в показах и фотосессиях.

Telegram-канал Mash

Известно, что после трагического случая бывший парень Елизаветы застрелился сам.

Раненая Хлюпина вызвала полицию и заявила, что в нее выстрелил ее знакомый – Севастьян. Через 2 дня у Лизы должен был быть день рождения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Москве пьяный мужчина устроил стрельбу по прохожим.