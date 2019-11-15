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15 ноября • обновлено в 16:09
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В Москве загадочно пропала популярная актриса с болезнью Альцегеймера

1.9т
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В Москве загадочно пропала 75-летняя актриса Мария Стерникова. Как сообщили в правоохранительных органах, артистка исчезла гуляя с сиделкой и собакой.

Во время прогулки сиделка, которая работает у Стерниковой в течение трех лет, отвлеклась на собаку. В это время 75-летняя актриса исчезла, пишет "Life".

Мария Стерникова

Мария Стерникова

medikforum.ru

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В семье звезды российского ТВ случилась трагедия

Сиделка обратилась в полицию. Она пояснила, что артистка страдает от болезни Альцгеймера и при себе у нее не было ни телефона, ни документов.

Актриса Мария Стерникова

Актриса Мария Стерникова

stuki-druki.com

Мария Стерникова окончила Школу-студию МХАТ. Известна по главным ролям в киноповестях "Мимо окон идут поезда" и "Нежность". До 2005 года играла в Малом театре. Она является матерью актера Александра Носика.

Александр Носик

Александр Носик

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Автор
Мария Дидык Мария Дидык
Место
Россия Москва
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