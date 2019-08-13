В Москве умерла Dj Жанна Рассказова: вскрылись неожиданные подробности

Стали известны подробности смерти известной модели Playboy и DJ Жанны Рассказовой (DJ Jane Rass). Как выяснилось, за несколько часов до трагедии девушка вызвала домой нарколога.

Кроме того, у Рассказовой были проблемы со здоровьем и она принимала лекарства, но не сообщила об этом врачам, которые ставили ей капельницу, пишет gazeta.ua.

Жанна Рассказова instagram.com/fakemooddd

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По другим данным, 29-летняя модель имела алкогольную и наркотическую зависимость. В день смерти вместе с Рассказовой в квартире были ее друзья. После того, как медработники поставили ей капельницу и уехали, артистка уснула. Позже модель проснулась и прошла самостоятельно на кухню. Там она потеряла сознание на глазах у друзей.

Несмотря на то, что друзья девушки сразу вызвали "скорую" спасти жизнь девушки не удалось - к приезду медиков она находилась в состоянии клинической смерти.

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