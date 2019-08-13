В Москве умерла Dj Жанна Рассказова: вскрылись неожиданные подробности

Стали известны подробности смерти известной модели Playboy и DJ Жанны Рассказовой (DJ Jane Rass). Как выяснилось, за несколько часов до трагедии девушка вызвала домой нарколога.
Кроме того, у Рассказовой были проблемы со здоровьем и она принимала лекарства, но не сообщила об этом врачам, которые ставили ей капельницу, пишет gazeta.ua.
Жанна Рассказова
instagram.com/fakemooddd
По другим данным, 29-летняя модель имела алкогольную и наркотическую зависимость. В день смерти вместе с Рассказовой в квартире были ее друзья. После того, как медработники поставили ей капельницу и уехали, артистка уснула. Позже модель проснулась и прошла самостоятельно на кухню. Там она потеряла сознание на глазах у друзей.
Говорят - видишь цель не видишь препятствия! Все так, только без мотивации дорога к целям может быть долгой, нудной, и растянуться на года, сквозь отговорки и лень 🙄 Стремиться к своим целям надо через мотивацию! ⚡️ И напор у вас будет ровно как у бабки, которая пытается вам всучить последнюю порцию свёклы на рынке 😆 Достижения целей вам, мои дорогие!😉
Несмотря на то, что друзья девушки сразу вызвали "скорую" спасти жизнь девушки не удалось - к приезду медиков она находилась в состоянии клинической смерти.
Я знаю, как вы любите фото с глазами, потому что вы любите заглядывать в душу 😌 Не буду разглагольствовать на тему, просто скажу, что каждый в глазах напротив видит то, что хочет. Ну, что же, давайте рискнём, я вам свои глаза, вы мне - свои версии. Что вам приходит в голову? И да, ваши комментарии должны быть честны настолько же, насколько честна и я с вами 🖤
Как ранее писал OBOZREVATEL, ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе, возвращаясь из отпуска в Италии.
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