В Москве умер лидер группы "Високосный год": из-за чего

Российский рокер и лидер группы "Високосный год" Илья Калинников скончался в Москве. Его не стало на 47 году жизни.

О смерти музыканта рассказал директор группы, передает Telegram-канал Mash.

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"Мужчине было 46 лет, о его смерти сообщил директор музыкального коллектива. Кроме того, он назвал и причину смерти артиста — остановка сердца", - говорится в сообщении.

Peoples.ru

Илья Калинников - советский и российский рок-музыкант. Основал группу "Високосный год" в конце 1980-х. является автором таких популярных песен, как "Тихий огонек", "Метро" и "Лучшая песня о любви".

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня. Ему было 59 лет. По данным СМИ, мужчина долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Его супруга Ольга Смирягина отметила, что похоронен артист будет в Киеве.

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