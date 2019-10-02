В Москве убили следователя Следкома: всплыла его связь с Фриске

1 октября в Москве от нападения с ножом погиб офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Капустин. Мужчина занимал должность старшего инспектора Управления по рассмотрению жалоб и обращений СКР и был причастен к расследованию дела певицы Жанны Фриске.

Капустин занимался рассмотрением жалобы благотворительной организации "Русфонд" в отношении семьи Фриске, пишет "СтарХит".

Семья Жанны Фриске погасила долг перед "Русфондом" летом 2019 года. С этой целью близким умершей в 2015 году певицы пришлось продать часть особняка, который был куплен Жанной и ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым. Доля семьи Фриске стоила восемь миллионов рублей.

"Второго августа на счет "Русфонда" поступила сумма в размере 13 653 214 рублей. Эти деньги были взысканы приставами по судебному решению 2017 года: наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению", — написали на сайте организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году была четвертая годовщина смерти Жанны Фриске, два года она боролась с опухолью главного мозга, но чуда не произошло. Как это было, читайте по ссылке.

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