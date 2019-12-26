В Москве сожгли могилу легендарного Децла: видео

Неизвестные сожгли могилу 36-летнего российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) в Москве.

Соответствующее видео с места происшествия обнародовал Telegram-канал Mash (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Кирилл Толмацкий похоронен на Пятницком кладбище. По словам матери, пожарище случилось прямо на католическое рождество. В ночь с 25 на 26 декабря. Ирина пришла к могиле сына, ее глазам предстал обугленный крест и сожжённая ограда", – сказано в сообщении.

Децл КП

Когда женщина пошла разбираться к администрации, ей объяснили, что это могли сделать фанатки Децла, которые ежедневно приходят на могилу и ставят свечи.

Уточняется, что пожар мог возникнуть из-за неосторожности. Семья артиста планирует восстановить могилу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Децл умер в ночь на 3 февраля после своего выступления на закрытой вечеринке в Ижевске.

Перед смертью у Толмацкого случился припадок – у артиста сперва начали болеть кисти рук, потом он потерял сознание.

Его концертный директор отметил, что музыкант внезапно побледнел, сел в кресло и умер.

Многие подозревали, что причиной являются наркотики. Однако вскрытие показало, что в организме отсутствовали вещества.

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