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26 декабря • обновлено в 18:37
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В Москве сожгли могилу легендарного Децла: видео

3.3т
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Неизвестные сожгли могилу 36-летнего российского рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) в Москве.

Соответствующее видео с места происшествия обнародовал Telegram-канал Mash (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Кирилл Толмацкий похоронен на Пятницком кладбище. По словам матери, пожарище случилось прямо на католическое рождество. В ночь с 25 на 26 декабря. Ирина пришла к могиле сына, ее глазам предстал обугленный крест и сожжённая ограда", – сказано в сообщении.

Децл

Децл

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Когда женщина пошла разбираться к администрации, ей объяснили, что это могли сделать фанатки Децла, которые ежедневно приходят на могилу и ставят свечи.

Уточняется, что пожар мог возникнуть из-за неосторожности. Семья артиста планирует восстановить могилу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Децл (Кирилл Толмацкий)
Место
Россия Москва
Теги
шоу-бизнес скандалы
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