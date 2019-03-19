В Москве скончался легендарный советский режиссер

Во вторник, 19 марта, на 94 году жизни скончался известный советский режиссер Марлен Хуциев.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Как пишет источник, создатель "Весны на заречной улице" два дня провел в реанимации одной из московских больниц, однако врачам так и не удалось его спасти.

Фото: wikipedia.org

Причины смерти режиссера пока не названы. Известно лишь, что два дня назад Хуциев был госпитализирован после того, как сын обнаружил его дома в бессознательном состоянии. Сообщалось, что у режиссера открылось желудочно-кишечное кровотечение.

В 1953-1958 годах Марлен Хуциев работал в стенах Одесской киностудии, с 1959 года – на киностудии имени Горького, с 1965-го - на "Мосфильме". В это же время ставил спектакли в театре и снимался как актер. С 1978 года руководил мастерской режиссуры художественного кино во ВГИКе, а с 1987 по 2009 год – был заведующим кафедрой режиссуры художественного фильма.

В 1986 году Марлен Хуциев был удостоен звания Народного артиста СССР, в 1993-м стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации. Славу режиссеру принесли картины "Два Федора" (1958), "Июльский дождь" (1966), "Был месяц май" (1970), "Весна на Заречной улице" (1956), "Застава Ильича" (1964) и другие.

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