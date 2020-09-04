В Москве прощаются со звездой "Воронины" Борисом Клюевым. Трансляция

В Москве проходит церемония прощания с известным актером, звездой сериала "Воронины" Борисом Клюевым, который умер 1 сентября после продолжительной борьбы с раком.

С артистом прощаются в здании Малого театра. Клюева похоронят на Троекуровском кладбище, пишет "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть онлайн-трансляцию, доскролльте новость до конца).

К Малому театру с утра пришли десятки людей – близкие и друзья Клюева, его коллеги по театру и кино, а также поклонники.

ПРощание с Борисом Клюевым проходит в Малом театре Москвы. Скриншот видео

Попрощаться с Клюевым пришли коллеги, друзья и поклонники. Скриншот видео

Напомним, Борис Клюев также поддерживал аннексию Крыма и агрессию РФ по отношению к Украине. Артист был внесен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, после подписания обращения деятелей культуры РФ в поддержку политики президента Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной смерти Бориса Клюева стал рак легких, с которым звезда сериала "Воронины" боролся последние два года.

На смерть Клюева отреагировали многие его знаменитые коллеги по сериалу "Воронины" и другие артисты. Также стало известно, какую последнюю роль сыграл Борис Клюев.