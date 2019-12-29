В Москве прощаются с Волчек: онлайн-трансляция и фото

В Москве в здании театра на Чистопрудном бульваре началось прощание с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря.

Проститься с артисткой пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди которых артисты Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Ефремов.

КП

В холле стоит портрет Волчек.

КП

Гроб установлен на сцене театра. Звучит живой оркестр. На экране сменяются фотографии актрисы.

КП

КП

КП

Накануне вечером Галину Борисовну отпевали в храме Софии Премудрости Божией. Зал заполнен примерно на половину. Ближе к сцене сидят деятели культуры, актеры. Дальше - поклонники творчества Волчек.

Как ранее писал OBOZREVATEL, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, которая скончалась в больнице 26 декабря, страдала от пневмонии.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!