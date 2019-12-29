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29 декабря • обновлено в 10:26
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В Москве прощаются с Волчек: онлайн-трансляция и фото

1.6т
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В Москве в здании театра на Чистопрудном бульваре началось прощание с художественным руководителем театра "Современник" Галиной Волчек, которая скончалась 26 декабря.

Проститься с артисткой пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди которых артисты Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Ефремов.

В Москве прощаются с Волчек: онлайн-трансляция и фото

КП

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В холле стоит портрет Волчек.

В Москве прощаются с Волчек: онлайн-трансляция и фото

КП

Гроб установлен на сцене театра. Звучит живой оркестр. На экране сменяются фотографии актрисы.

В Москве прощаются с Волчек: онлайн-трансляция и фото

КП

В Москве прощаются с Волчек: онлайн-трансляция и фото

КП

В Москве прощаются с Волчек: онлайн-трансляция и фото

КП

Накануне вечером Галину Борисовну отпевали в храме Софии Премудрости Божией. Зал заполнен примерно на половину. Ближе к сцене сидят деятели культуры, актеры. Дальше - поклонники творчества Волчек.

Как ранее писал OBOZREVATEL, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, которая скончалась в больнице 26 декабря, страдала от пневмонии.

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Автор
Мария Дидык
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