В Москве прощаются с умершим Джигарханяном. Фото и видео похорон

Елена Кордунова Люди 11:58, 17.11.2020 Обновлено: 12:49, 17.11.2020

В Москве проходит церемония прощания с известным советским актером и режиссером Арменом Джигарханяном, который умер 14 ноября в возрасте 85 лет.

Церемония проходит в здании Московского драматического театра имени Джигарханяна, где десятки лет работал артист. Трансляцию похорон опубликовали на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Несмотря на пандемию, прощание с актером проходит в открытом формате. Помимо родственников и друзей семьи, последние почести своему кумиру могут отдать все желающие.

Как проходят похороны Джигарханяна.
Daily Storm
Гроб с телом Джигарханяна.
Daily Storm
Похороны Джигарханяна в Москве.
Daily Storm

Артиста похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью.

Проститься с Арменом Джигарханяном пришел мэр Москвы Сергей Собянин, а также его коллеги по сцене и съемочной площадке. В частности, артист и отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров, Нерсес Оганесян, Никас Сафронов и другие.

Похороны Джигарханяна в Москве.
Daily Storm
Похороны Джигаханяна в Москве.
Daily Storm
Как проходят похороны Джигарханяна.
МК
С Джигарханяном прощаются в Москве.
МК
Прощание с Арменом Джигарханяном.
МК

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной смерти Армена Джигарханяна стала почечная недостаточность. Кроме того, друг артиста Артур Согомонян отмечал, что причиной кончины Джигарханяна стали возраст и болезни, от которых тот страдал.

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