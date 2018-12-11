Путин, Навальный и толпы полицейских: как в Москве попрощались с Людмилой Алексеевой

Утром 11 декабря в Москве началась церемония прощания с правозащитницей, одной из основателей Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой, которая скончалась 8 декабря.

Как передает РИА Новости, открытый гроб установлен на небольшой сцене в одном из залов Центрального дома журналистов, над ним — черно-белый портрет покойной.

URA

Предлагаем посмотреть прямую трансляцию с прощальной церемонии, которая ведется на YouTube.

Рядом с гробом установлены траурные венки, родственники правозащитницы также находятся на сцене, к которой все, кто пришел проститься с Алексеевой, несут цветы. В зале звучит тихая минорная музыка.

РИА Новости

РИА Новости

РИА Новости

Собеседник

Собеседник

Собеседник

Интерфакс

Интерфакс

Интерфакс

ТАСС

ТАСС

ТАСС

Церемония продлится до 13 часов по московскому времени, после чего, по словам главы СПЧ Михаила Федотова, Людмилу Алексееву кремируют на Троекуровском кладбище. Ее прах захоронят в семейной могиле.

"Она предпочла кремацию, это была ее воля. Кремация будет на Троекуровском кладбище в присутствии только родных и близких. После этого прах захоронят в семейной могиле", — сказал журналистам Федотов.

Как сообщили в телеграм-канале "Открытая Россия", на церемонии прощания с Алексеевой присутствуют российские политики и правозащитники: Валерий Борщёв, Михаил Шнейдер, Сергей Шаров-Делоне, Геннадий Гудков, Алексей Навальный и другие.

МБХ медиа

Также на церемонию приехали посол США в России Джон Хантсман и лидер РФ Владимир Путин.

"Карточный домик"

Президент Польши Анджей Дуда принял решение посмертно наградить Людмилу Алексееву крестом ордена Заслуг перед Республикой. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик, который отправился в Москву, чтобы принять участие в церемонии прощания с российской правозащитницей, передает Радио Польша.

BBC

"Перед выносом гроба с телом Людмилы Алексеевой у выхода из дома журналистов будто намеренно выстроили кордон из пары десятков полицейских. Путин к тому моменту уже давно уехал. Такие вот похороны", — сообщили в телеграм-канале Feldmans' photos&stories.

Feldmans' photos & stories

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2017 года в сети разгорелся скандал из-за того, что Алексеева, известная своей оппозиционной позицией, якобы поцеловала руки Путину. Об этом на росТВ показали отдельный сюжет.

В видео РЕН ТВ зафиксированы кадры, на которых Алексеева говорит Путину: "Я вам очень-очень благодарна!" — "И я вам благодарен за все, что вы делаете в течение многих-многих лет для огромного количества людей в нашей стране, которые вас очень любят", — ответил президент России. После небольшой беседы юбиляр и глава государства выпили шампанского. "Будьте здоровы!" — пожелала Алексеева Путину после прозвучавшего звона бокалов.

Позже в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL она пояснила, что ее подставили. "Никогда этого не было! Ну что я, идиотка, что ли?!" — заявила она.

Алексеева рассказала, что 20 июля, в день ее 90-летнего юбилея, к ней приехал Владимир Путин. Президент поздравил ее и провел в доме несколько минут. "Президент приехал примерно в 12-13 часов. Мы жали друг другу руки, но целовать!? Не оскорбляйте меня!" — возмутилась правозащитница.

Читайте также интервью с Людмилой Алексеевой на OBOZREVATEL:

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.