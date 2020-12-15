В Москве попрощались с Гафтом: Ахеджакова растрогала зал речью. Фото и видео

В Москве состоялась церемония прощания с советским и российским артистом, писателем и режиссером Валентином Гафтом. Народный артист РСФСР умер 12 декабря на 86-м году жизни.

В здании московского театра "Современник" собрались близкие и друзья покойного, а также поклонники его творчества. На YouTube показали видеотрансляцию прощания (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

После траурной церемонии Гафта похоронят на Троекуровском кладбище на Аллее актеров, рядом с могилами Сергея Юрского и Алексея Булдакова.

Церемония прощания с Валентином Гафтом. LifeShot

Проститься с актером и писателем пришли артист театра и кино Сергей Гармаш, легендарная актриса Лия Ахеджакова, певец Александр Розенбаум а также коллеги по цеху – Евгений Герасимов, Игорь Золотовицкий, Елена Яковлева, Владимир Машков, Виктория Лепко, Александр Пашутин, Евгений Миронов и другие.

Лия Ахеджакова произнесла прощальную речь. Скриншот

"Неоднозначный человек, не всегда приятный. По году мы с ним не разговаривали. Он мог и обматерить, и похвалить... Очень сложный человек. Мы все время обижались друг на друга. А сейчас плачу. Что же я за дура такая? Надо было сразу прощать... Он меня столько раз посылал на три буквы во время спектаклей!.. Он очень красивый мужик был. Один из самых красивых артистов нашего поколения. От него можно было ждать и оплеуху и невероятную нежность... Очень люблю, и все помню. Никаких обид не осталось! Прощай, увидимся!" – сказала Лия Аледжакова.

Гроб с телом Гафта поставили на главную сцену "Современника". Скриншот

После того, как все желающие произнесли свои речи, Гафта проводили в последний путь бурными овациями. Гроб вынесли из здания "Современника" под громкие аплодисменты.

Гафта проводили в последний путь аплодисментами. Скриншот

Отметим, Валентин Гафт скончался в своем загородном доме в Подмосковье. Причиной смерти стал инсульт – артист перенес его в начале 2019 года и так и не смог полностью восстановиться после болезни.

За более чем 60 лет своей карьеры Гафт сыграл около двухсот ролей в театре и кино, с 1969 года был ведущим актером "Современника".

Факты из биографии Валентина Гафта:

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве.

В четвертом классе Гафт впервые побывал на спектакле и решил, что станет актером.

Окончил школу-студию МХАТ.

В 1956 году состоялся кинодебют Гафта в фильме "Убийство на улице Данте".

С 1969 года играл в московском театре "Современник".

Артист также был поэтом и выпустил несколько книг.

Гафт был женат трижды. Его единственная дочь Ольга, которая родилась во втором браке актера с балериной Инной Елисеевой, покончила с собой в 2002 году.

Гафт стал одной из самых цитируемых персон, кто негативно высказывался о событиях в Украине, связанных с Крымом и Донбассом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 11 декабря, умер российский актер, звезда сериалов "Вечный зов" и "Вербное воскресенье" Николай Иванов. Народному артисту РФ было 77 лет. Причина смерти – сердечная недостаточность.