В Москве проходит церемония прощания со знаменитым советским и российским артистом, писателем и режиссером Валентином Гафтом. Народный артист РСФСР умер 12 декабря на 86-м году жизни.

Церемония организована в здании московского театра "Современник". Гражданская панихида будет длиться до 12:00. На YouTube проходит видеотрансляция прощания (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Проститься с Валентином Гафтом пришли десятки его коллег, а также друзья, близкие и поклонники творчества. После траурной церемонии Гафта похоронят на Троекуровском кладбище на Аллее актеров, рядом с могилами Сергея Юрского и Алексея Булдакова.

Отметим, Валентин Гафт скончался в своем загородном доме в Подмосковье. Причиной смерти стал инсульт – артист перенес его в начале 2019 года и так и не смог полностью восстановиться после болезни.

За более, чем 60 лет своей карьеры Гафт сыграл около двухсот ролей в театре и кино, с 1969 года был ведущим актером "Современника".

Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве.

В четвертом классе Гафт впервые побывал на спектакле и решил, что станет актером.

Окончил школу-студию МХАТ.

В 1956 году состоялся кинодебют Гафта в фильме "Убийство на улице Данте".

С 1969 года играл в московском театре "Современник".

Артист также был поэтом и выпустил несколько книг.

Гафт был женат трижды. Его единственная дочь Ольга, которая родилась во втором браке актера с балериной Инной Елисеевой, покончила с собой в 2002 году.

Гафт стал одной из самых цитируемых персон, кто негативно высказывался о событиях в Украине, связанных с Крымом и Донбассом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 11 декабря, умер российский актер, звезда сериалов "Вечный зов" и "Вербное воскресенье" Николай Иванов. Народному артисту РФ было 77 лет. Причина смерти – сердечная недостаточность.