Художник и рок-музыкант Свен Гундлах умер от коронавируса

Юля Ухина Люди 20:02, 15.12.2020 Обновлено: 20:27, 15.12.2020

В Москве от коронавируса умер художник и один из создателей советской арт-группы "Мухомор" и рок-группы "Среднерусская возвышенность" Свен Гундлах. Артисту был 61 год.

Об этом сообщает издание "РБК" со ссылкой на коллегу музыканта Сергея Мироненко. По словам инсайдеров, Свен попал в больницу с диагнозом COVID-19 в конце ноября. Не выйдя из комы, Гундлах скончался.

"В конце ноября Свена забрали в больницу на ВДНХ, потом перевели в реанимацию, ввели в искусственную кому. Он из нее уже не вышел", – рассказал Мироненко.

Свен Гундлах
rospisatel.ru

Что известно о Свене Гундлахе

  • Свен Гундлах родился в 1959 году в Москве. Окончил отделение книжной графики Московского полиграфического института.

  • В 1978 году он основал арт-группу "Мухомор". Участники коллектива устраивали перформансы, писали картины, сочиняли стихи, иронизируя над различными жанрами и видами искусства.

  • В 1986 году Гундлах совместно с московскими художниками-концептуалистами создали музыкальный проект "Среднерусская возвышенность".

  • После распада СССР он прекратил художественную деятельность. Работал в собственной консалтинговой фирме.

Свен Гундлах в молодости
artuzel.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 10 декабря, в Лондоне на 83 году жизни скончалась британская актриса Барбара Виндзор. Причиной ее смерти стала болезнь Альцгеймера, которая появилась у знаменитости в 2014 году.

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