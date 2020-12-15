Художник и рок-музыкант Свен Гундлах умер от коронавируса

В Москве от коронавируса умер художник и один из создателей советской арт-группы "Мухомор" и рок-группы "Среднерусская возвышенность" Свен Гундлах. Артисту был 61 год.

Об этом сообщает издание "РБК" со ссылкой на коллегу музыканта Сергея Мироненко. По словам инсайдеров, Свен попал в больницу с диагнозом COVID-19 в конце ноября. Не выйдя из комы, Гундлах скончался.

"В конце ноября Свена забрали в больницу на ВДНХ, потом перевели в реанимацию, ввели в искусственную кому. Он из нее уже не вышел", – рассказал Мироненко.

Свен Гундлах родился в 1959 году в Москве. Окончил отделение книжной графики Московского полиграфического института.

В 1978 году он основал арт-группу "Мухомор" . Участники коллектива устраивали перформансы, писали картины, сочиняли стихи, иронизируя над различными жанрами и видами искусства.

В 1986 году Гундлах совместно с московскими художниками-концептуалистами создали музыкальный проект "Среднерусская возвышенность".

После распада СССР он прекратил художественную деятельность. Работал в собственной консалтинговой фирме.

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