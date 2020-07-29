В Москве найден мертвым сын известного писателя: все детали

Сына известного российского писателя и литературоведа Юрия Лощица нашли мертвым в Москве.

Источник в полиции сообщил изданию КП, что, по предварительному заключению медиков, смерть мужчины наступила в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Как известно, правоохранителям поступило сообщение от врача скорой помощи о том, что в квартире по улице Рудновка находится тело 58-летнего мужчины. Прибыв на место, сотрудники полиции установили личность умершего – им оказался Максим Юрьевич Лощиц.

Юрий Лощиц sklaviny.ru

Отметим, что отец умершего Юрий Лощиц родился 21 декабря 1938 года в Одесской области. Он является редактором серии художественно-биографических книг "Жизнь замечательных людей" и автором нескольких романов и повестей. Также как журналист он посещал Афганистан и Югославию во время военных конфликтов 1990-х годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Париже 25 июля умерла актриса Оливия де Хэвилленд, известная своей ролью Мелани Гамильтон в фильме "Унесенные ветром".