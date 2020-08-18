В Москве начался суд по делу Ефремова: актера впервые допросят после инсульта

В Москве началось очередное заседание суда по делу российского актера Михаила Ефремова, устроившего в июне смертельное ДТП. Актера впервые допросят о случившемся. Предыдущее заседание было отменено, так как Ефремов был госпитализирован прямо из зала суда и несколько дней провел в больнице.

Слушание проходит в Пресненском суде. Интересы актера защищает звездный адвокат Эльман Пашаев, адвокат со стороны потерпевших – Александр Добровинский. OBOZREVATEL следит за событиями в зале суда (смотрите трансляцию в конце новости).

В ходе заседания компания, где работал курьером погибший в ДТП с Ефремовым Сергей Захаров, попросила суд признать ее потерпевшей стороной. Они оценили свой ущерб – разбитый фургон – в 1 миллион и 50 тысяч рублей. Суд им отказал.

Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев Газета. Ру

Отметим, накануне предыдущего заседания, 10 августа, Михаилу Ефремову стало плохо – его сын Никита нашел отца в квартире на полу. Актер не мог двигаться, медики, прибывшие на место, диагностировали инсульт. Позже адвокат актера заявил, что его жизни угрожает смертельная опасность – у артиста развились серьезные нарушения речи и онемели конечности, а также он страдает хронической прогрессивной болезнью легких.

В в ходе одного из предыдущих слушаний свидетели рассказали, что за рулем внедорожника, спровоцировавшего аварию, находился именно Ефремов, хотя ранее эту информацию отрицали. Так, Александр Добровинский опубликовал видео первых минут после ДТП, подтверждающее причастность российского актера к трагедии. До этого Михаил отказался признавать свою вину и заявил, что ничего не помнит.

Ефремова без сознания вынесли из здания суда во время предыдущего заседания Газета.Ру

Всего на данный момент состоялось три слушания – 5, 6 и 7 августа. Слушание 11 августа было отменено по состоянию здоровья Ефремова.

Михаила Ефремова доставляют в суд:

Онлайн-трансляция суда по делу Ефремова:

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