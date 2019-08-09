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В Москве началась церемония прощания с Вилли Токаревым

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В Москве началась церемония прощания с известным музыкантом Вилли Токаревым. Шансонье похоронят на Калитниковском кладбище.

Так, возле здания, в котором состоится церемония, собрались журналисты и поклонники артиста. На улице звучат песни музыканта, а у входа стоит охрана. Прямую трансляцию ведет канал "360".

В Москве началась церемония прощания с Вилли Токаревым

Скриншот из видео

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Вилли Токарев умер: в СМИ сказали, что могло убить шансонье

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти Токарева стало известно 4 августа. По предварительной информации, Токарев скончался из-за онкологического заболевания. Несколько недель назад музыкант попал в больницу. Что примечательно, в мае в СМИ также появилась информация о его госпитализации.

Звезды массово рассказали о большой утрате после печального известия. Тем временем, в СМИ начали распространять информацию о его имуществе и многомилионном состоянии.

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Место
Россия Москва
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