В Москве на выступлении Меладзе произошла массовая драка со стрельбой

В Москве произошла массовая драка со стрельбой. Конфликт начался во время выступления российского музыканта Валерия Меладзе на праздновании дня рождения предпринимателя Дмитрия Павлова.

В результате пострадали два человека. Один из них получил огнестрельное ранение в голень. У второго — ушибленная травма глаза. Об этом сообщает "Рамблер".

Валерий Меладзе forumdaily.com

Отмечается, что гостей развлекали известные российские исполнители. Ссора произошла, когда на сцене пел Валерий Меладзе. Конфликт закончился на улице: у входа в здание началась драка, затем стрельба.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Москве на концерте известной немецкой рок-группы In Extremo убили человека. Инцидент произошел в клубе ГлавClub Green Concert. Во время выступления рокеров между двумя зрителями завязалась драка, в результате которой травмы, несовместимые с жизнью, получил 31-летний мужчина Руслан Сыченко.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!