В Москве (Россия) избили известного блогера Андрея Петрова.
Как рассказали в Telegram-канале Mash, в момент конфликта он был вместе с другим блогером Дмитрием Городецким, который выложил в Instagram последствия избиения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
Отмечается, что у Петрова диагностировали травму головы. Обеих блогеров доставили в больницу.
Дмитрий Городецкий
По информации канала, на парней напал сосед, которому не нравилась громкая музыка. Мужчина позвал Петрова "побеседовать". Тот испугался и брызнул ему в лицо баллончиком.
Позже Городецкий поделился подробностями избиения. На своей странице в Instagram, он рассказал, что это якобы сделал сын известного адвоката Дагира Хасавова
"Сбив меня с ног, он душил меня одной рукой, а другой бил изо всех сил по голове. Я никогда ранее не сталкивался с такой агрессией в свою сторону... очень трудно писать об этом", – отметил блогер.
Вместе с тем, по словам Петрова, якобы Хасавов ранее уже вызывал полицию, когда в квартире блогера громко играла музыка.
"Вчера он просто схватил меня за руку, увидев что я выхожу из подъезда и удерживал меня. Когда я попытался вырваться, он прыснул баллончиком мне в лицо и напал на моего друга Диму Городецкого. Его избил – бил руками, ногами по лицу.. У Димы ушибы, ссадины. У меня палец поврежден и ссадина на руке, ноготь сорван", – рассказал Петров.
Андрей Петров
Андрей Петров
Андрей Петров
Андрей Петров
Дмитрий Городецкий
Дмитрий Городецкий
Это не розыгрыш, не грим и не последствия похода к косметологу, как многие из вас предположили. Вчера ночью на меня напал и с особой жестокостью избил человек по имени Арслан Хасавов, сын известного адвоката Дагира Хасавова, который в сентябре 2019 был арестован за принуждение потерпевшего к даче ложных показаний. Сбив меня с ног, он душил меня одной рукой, а другой бил изо всех сил по голове. Я никогда ранее не сталкивался с такой агрессией в свою сторону... очень трудно писать об этом... позже расскажу подробнее. Люди, будьте людьми!
Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве сотрудница клиники косметологии зверски избила посетительницу. Певица и блогер Валентина заявила, что конфликт начался после того, как она попросила врача рассказать о препарате, который та собралась использовать.
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