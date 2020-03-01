В Москве (Россия) избили известного блогера Андрея Петрова.

Как рассказали в Telegram-канале Mash, в момент конфликта он был вместе с другим блогером Дмитрием Городецким, который выложил в Instagram последствия избиения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Отмечается, что у Петрова диагностировали травму головы. Обеих блогеров доставили в больницу.

Дмитрий Городецкий

По информации канала, на парней напал сосед, которому не нравилась громкая музыка. Мужчина позвал Петрова "побеседовать". Тот испугался и брызнул ему в лицо баллончиком.

Позже Городецкий поделился подробностями избиения. На своей странице в Instagram, он рассказал, что это якобы сделал сын известного адвоката Дагира Хасавова

"Сбив меня с ног, он душил меня одной рукой, а другой бил изо всех сил по голове. Я никогда ранее не сталкивался с такой агрессией в свою сторону... очень трудно писать об этом", – отметил блогер.

Вместе с тем, по словам Петрова, якобы Хасавов ранее уже вызывал полицию, когда в квартире блогера громко играла музыка.

"Вчера он просто схватил меня за руку, увидев что я выхожу из подъезда и удерживал меня. Когда я попытался вырваться, он прыснул баллончиком мне в лицо и напал на моего друга Диму Городецкого. Его избил – бил руками, ногами по лицу.. У Димы ушибы, ссадины. У меня палец поврежден и ссадина на руке, ноготь сорван", – рассказал Петров.

Андрей Петров

Андрей Петров

Андрей Петров

Андрей Петров

Дмитрий Городецкий

Дмитрий Городецкий

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве сотрудница клиники косметологии зверски избила посетительницу. Певица и блогер Валентина заявила, что конфликт начался после того, как она попросила врача рассказать о препарате, который та собралась использовать.

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