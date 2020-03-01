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1 марта • обновлено в 23:02
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В Москве избили скандальных блогеров: стали известны подробности

6.7т
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В Москве (Россия) избили известного блогера Андрея Петрова.

Как рассказали в Telegram-канале Mash, в момент конфликта он был вместе с другим блогером Дмитрием Городецким, который выложил в Instagram последствия избиения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Отмечается, что у Петрова диагностировали травму головы. Обеих блогеров доставили в больницу.

Дмитрий Городецкий

Дмитрий Городецкий

По информации канала, на парней напал сосед, которому не нравилась громкая музыка. Мужчина позвал Петрова "побеседовать". Тот испугался и брызнул ему в лицо баллончиком.

Позже Городецкий поделился подробностями избиения. На своей странице в Instagram, он рассказал, что это якобы сделал сын известного адвоката Дагира Хасавова

"Сбив меня с ног, он душил меня одной рукой, а другой бил изо всех сил по голове. Я никогда ранее не сталкивался с такой агрессией в свою сторону... очень трудно писать об этом", – отметил блогер.

Вместе с тем, по словам Петрова, якобы Хасавов ранее уже вызывал полицию, когда в квартире блогера громко играла музыка.

"Вчера он просто схватил меня за руку, увидев что я выхожу из подъезда и удерживал меня. Когда я попытался вырваться, он прыснул баллончиком мне в лицо и напал на моего друга Диму Городецкого. Его избил – бил руками, ногами по лицу.. У Димы ушибы, ссадины. У меня палец поврежден и ссадина на руке, ноготь сорван", – рассказал Петров.

Андрей Петров

Андрей Петров

Андрей Петров

Андрей Петров

Андрей Петров

Андрей Петров

Андрей Петров

Андрей Петров

Дмитрий Городецкий

Дмитрий Городецкий

Дмитрий Городецкий

Дмитрий Городецкий

Это не розыгрыш, не грим и не последствия похода к косметологу, как многие из вас предположили. Вчера ночью на меня напал и с особой жестокостью избил человек по имени Арслан Хасавов, сын известного адвоката Дагира Хасавова, который в сентябре 2019 был арестован за принуждение потерпевшего к даче ложных показаний. Сбив меня с ног, он душил меня одной рукой, а другой бил изо всех сил по голове. Я никогда ранее не сталкивался с такой агрессией в свою сторону... очень трудно писать об этом... позже расскажу подробнее. Люди, будьте людьми!

Публикация от ДИМА ГОРОДЕЦКИЙ (@amendima1)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве сотрудница клиники косметологии зверски избила посетительницу. Певица и блогер Валентина заявила, что конфликт начался после того, как она попросила врача рассказать о препарате, который та собралась использовать.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Россия
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Комментарии
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Читаем комменты расейской мpази. Шо ж пишут росейские педеpасты? Шо у них на росее нет педеpастов. И эти фото нам просто кажутся. Особенно старается дешевка по кликухе Кристина. Некоторые, особенно упоротые выpодки вообще рассказывают про "особый" стиль жизни у питаров на росее! Ну, им виднее. А вообще - росеяны - это такая мpазь! Это прекрасно видно по фото и по комментариям этих тварей!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Какая мерзость эта расейская действительность!
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Это будущий гражданин Вукраины. В России, как и в любой стране, есть питарки. Но в отличии от других стран, в России они живут тихонечко в своих квартирках и не высовываются!!! Никогда в России "эти" займут место в обществе на ровне со всеми, никогда!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Мельников Дмитрий, так куда ты высунулся? Сиди тихонечко - видишь шо оно такое с вами делают на росеи!
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