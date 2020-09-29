В Москве избили единственную внучку Людмилы Гурченко

Единственную внучку знаменитой артистки Людмилы Гурченко Елену Королеву избили в московском ночном клубе.

По словам 37-летней женщины, она вместе с возлюбленным и их общими друзьями пришла в заведение на зарытую вечеринку. Там Королева попала в потасовку с моделью, которая набросилась на нее, била по лицу, а также ударила по голове бутылкой, пишет "Комсомольская правда" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Я до сих пор не могу отойти от этого шока. Я пришла в клуб по приглашению друга. Там была закрытая вечеринка – презентация песни из альбома рэпера. Его девушка неожиданно на меня набросилась, у меня –ушибы, пару раз она попала по почкам. Зарядила бутылкой воды в ухо – осталась ссадина", – указала пострадавшая.

Елена Королева – внучка Людмилы Гурченко. Комсомольская правда

По словам Елены Королевой, на мероприятии было много людей, но все между собой знакомы по несколько лет. Причиной драки она назвала ревность.

Королева также призналась, что сперва не думала как-то реагировать. Но когда приехала в гости к близким друзьям, и рассказала об этой драке, женщину убедили, чтобы она написала заявление в отделение полиции.

Модель Лара Фрост, которая избила внучку Гурченко. Комсомольская правда

Отметим, Елена Королева и ее 12-летняя дочь Таисия – единственные кровные родственники покойной артистки Людмилы Гурченко. Гурченко умерла в 2011 году в возрасте 75 лет от сердечной недостаточности после операции на бедре.

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