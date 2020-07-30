В Москве идет суд по делу ДТП с Ефремовым: все подробности. Видео

Российского актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы для участия в предварительном слушании дела о смертельном ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, от дома до суда артиста сопроводили на легковой машине ФСИН России, сотрудники которой следят за соблюдением установленных Ефремову ограничений в виде домашнего ареста. Отмечается, что актера завели в здание под крики людей: "Невиновен!" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Михаила Ефремова доставили в суд (фото – Агентство городских новостей "Москва")

Предварительное слушание по делу должно было состоятся 29 июля, но из-за неявки адвоката Ефремова Эльмана Пашаева, его было перенесено на 30 июля. Сейчас правозащитник явился в Пресненский суд и заседание уже началось.

Отметим, что слушание проходит в закрытом режиме. Появилась информация, что адвокат Ефремова выступает против домашнего ареста для актера, просит разрешить прогулки. Также он заявил, что актер не будет просить суд рассмотреть его дело в особом порядке, так как не признает вину. К слову, в конце судебного заседания Ефремов даст показания.

Под зданием суда артиста поджидают журналисты и поклонники, последние из которых пришли поддержать кумира. Они выдвинули версию, что машину Ефремова похитили, а его самого придушили, а перед этим накачали алкоголем и наркотиками.

Также поклонницы актера выдвинули еще одну версию: водитель Сергей Захаров жив. Они уточнили, что тот заходил в "Одноклассники" после даты смертельного ДТП.

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