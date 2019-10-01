В Москве хоронят режиссера Марка Захарова: все подробности

С именитым режиссером Марком Захаровым, который скончался в возрасте 85 лет, простятся 1 октября в 10 утра на основной сцене театра "Ленком".

После церемонии прощания, примерно в 14:00, траурная процессия переместится на Новодевичье кладбище. Именно там народный артист СССР найдет свой последний приют. OBOZREVATEL будет следить за всеми событиями.

Марк Захаров Фото: mk.ru

Отметим, что Захаров будет похоронен, рядом с могилами Станислава Говорухина, Олега Табакова и Леонида Броневого.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марк Захаров скончался в 85 лет из-за продолжительной болезни. В сети скорбят из-за большой потери. Звезды российского шоубиза уже отреагировали на смерть великого режиссера.

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