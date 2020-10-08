В московском фитнес-клубе утонул молодой актер: опубликовано видео инцидента

В одном из элитных фитнес-клубов Москвы утонул молодой актер Ренат Кафиятуллин. В сеть слили видео с камер наблюдений, которые зафиксировали инцидент.

Трагедия произошла вечером, в среду 7 октября. Ролик с места событий опубликовал Telegram-канал "112". На кадрах показано, что персонал спортивного центра не спешил оказать первую помощь тонущему артисту (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В бассейне проплывающая мимо женщина заметила, что Кафиятуллин потерял сознание и пошел ко дну. Она попросила помощи у сотрудников клуба. Сначала один из инструкторов неспеша попытался достать тело из воды палкой, а когда это не получилось, снял шлепанцы и прыгнул в воду. Спасти мужчину не удалось.

26-летний российский актер утонул в бассейне . Chto-proishodit.ru

Отметим, Ренату Кафиятуллину было 26 лет. В 2015 году он закончил актерский факультет Института современного искусства в Москве. Молодой артист играл ведущие роли в молодежном московском театре Вячеслава Спесивцева. Также Кафиятуллин строил карьеру в кино и на телевидении.

Напомним, это не первая смерть в бассейнах Москвы за последнее время: 22 сентября в элитном фитнес-клубе утонула София Конкина – единственная дочь звезды ленты "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина. Девушке стало плохо во время заплыва в бассейне. По словам очевидцев, о помощи София не просила, а спустя минуту другие посетители заметили ее тело на дне бассейна. Сотрудники спортклуба заявили, что Конкина пришла в бассейн пьяной, ее жених Михаил эту версию отрицает. Сам же Владимир Конкин утверждал, что его дочь была убита.

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