"В моем загородном доме": муж Гросу рассказал о первой встрече

Муж украинской певицы Алины Гросу, которая живет и работает в России, Александр рассказал о первой встрече с будущей женой.

О своем знакомстве с Гросу Александр рассказал в интервью "Светской жизни". Впервые Александр увидел Алину в своем загородном доме. Певица посетила дом будущего мужа ради актера, которого хотела снять в своем клипе.

"Познакомились мы очень интересно. У меня в загородном доме снимали фильм, в этом фильме играли несколько актеров, и одного из актеров Алина хотела снять в своем клипе. Она приехала к моему дому, мы друг друга увидели и где-то через несколько месяцев начались наши отношения", - вспомнил Александр.

Пара скрывала отношения с 2015 года Instagram Гросу

Александр назвал себя "молодым предпринимателем", который имеет определенную недвижимость, где могут снимать фильмы.

Родители молодоженов подарили паре квартиру и шикарную свадьбу в Вероне. Свадьбу оплатили родители украинки, но не признались во сколько обошлось торжество.

После свадьбы и короткого отдыха в Италии пара намерена приехать в Буковель, Украину, потому что Алине нужно "работать", Александру также нужно будет заняться работой и только после этого пара сможет отправиться в полноценный медовый месяц.

После небольшого медового месяца в Италии Гросу сообщила, что намерена приехать в Украину.

Молодоженам подарили квартиру Instagram Гросу

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году поклонники Алины Гросу заподозрили, что она собирается выйти замуж. Поводом стала фотография в свадебном платье, которую певица опубликовала в соцсети.

Впервые своего избранника Гросу показала в сентябре 2018 года, хотя до этого они уже долго жили вместе. Тогда никто не мог разглядеть его лица.

23 июня Алина Гросу вышла замуж. За весь день девушка сменила 4 шикарных платья. Некоторые наряды удивили фолловеров Гросу, поскольку в них она продемонстрировала свою фигуру подчеркнув грудь внушительным декольте.

Торжество прошло в роскошном особняке Villa Arvedi в пригороде Вероны. Аренда виллы такого класса в выходные дни на шесть часов будет стоить около 10 тысяч евро.

Летом 2010 года Гросу поехала в Москву, где стала студенткой Всероссийского государственного университета кинематографии. Сейчас певица также живет в России. Папа Алины депутат Черновицкого горсовета, а мама баллотировалась в народные депутаты.

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