"В моем возрасте уже не отказывают": Лолита удивила заявлением о сексе

Российская певица Лолита Милявская откровенно рассказала, что не жалеет ни об одной половой связи, которую совершила в браке или вне его.

Такое признание 56-летняя артистка сделала во время прямого эфира с телеведущей Екатериной Андреевой.

Лолита vokrug.tv

Так, по словам Лолиты, сейчас у нее есть возлюбленный. И ей очень нравится, что он поддерживает ее в желании встреч без обязательств. Кроме того, артистка признается, что ее личная жизнь кажется слишком бурной лишь потому, что она всегда находится под прицелом публики.

"Мне 56 лет, я не сожалею ни об одной половой связи, которую я совершила в браке или без него. Как я всегда говорю: в моем возрасте уже не отказывают. Я прекрасно к этому отношусь, и мне все равно, что подумает обо мне социум. Просто моя жизнь более выпуклая, это особенности моей работы", – сказала Лолита.

Лолита utro.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лолита Милявская официально развелась со своим пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым.