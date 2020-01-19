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19 января • обновлено в 13:52
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В Минске умер избитый сооснователь "Ляписа Трубецкого"

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В Минске умер сооснователь группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко, который был жестоко избит в июне 2019 года и после этого находился в коме.

Об этом в Facebook сообщил продюсер коллектива Евгений Колмыков. Он выложил фотографию Руслана Владыко с годом рождения и датой смерти.

В Минске умер избитый сооснователь "Ляписа Трубецкого"
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Владыко основал группу "Ляпис Трубецкой" вместе с Сергеем Михалком. Он был бесменным участником коллектива с 1989 по 2014 год, когда проект прекратил существование. С того времени Владыко, которого еще называли "Пан Владыко", преподавал музыку в Минске и играл в группе "Трубецкой".

6 июня 2019 года он был жестоко избит и ограблен в Минске. С того времени Владыко находился в коме. Напавших на него так и не нашли.

В Минске умер избитый сооснователь "Ляписа Трубецкого"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России серьезно избили популярного российского актера из сериалов "Ранетки", "Кадетство" и "Солдаты" Виталия Абдулова.

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Автор
Юрко Медянык
Место
Беларусь Минск
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sitnikov tigran
sitnikov tigran
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