В Мексике похитили 24-летнюю модель: ее тело нашли в братской могиле спустя два месяца

В мексиканском городе Сьюдад-Обрегон прямо на улице похитили 24-летнюю модель Ессению Эстефанию Альварадо. Тело девушки обнаружили спустя почти два месяца в братской могиле.

Так, вместе с ней в одной могиле были захоронены еще пять человек – две женщины и трое мужчин. Пока их не удалось идентифицировать, пишет The Sun.

Инцидент с моделью произошел 19 августа – она ходила по магазинам, когда на нее напала группа из четырех мужчин и забросила женщину в пикап. После исчезновения Ессении ее родственники долгое время проводили поиски совместно с правоохранительными органами. Также близкие пытались найти информацию о пропавшей в соцсетях.

"Ты вернешься, сестра. Ты очень хорошая девушка, ты ни с кем не связываешься, ты супермама", – писал на личной странице в Facebook ее брат Карлос.

После того, как тело девушки и других пострадавших обнаружили в могиле, правоохранительные органы арестовали троих подозреваемых в преступлении. По делу ведется расследование, о том, была ли Альварадо знакома со своими похитителями или же стала случайной жертвой – неизвестно.

Отметим, у Ессении Альварадо остался маленький сын.

Как выглядела 24-летняя Ессения Альварадо:

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