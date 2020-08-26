В машине Ефремова в день ДТП могли находиться актеры Гармаш и Стебунов – адвокат
Адвокат Александр Добровинский, представляющий потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова, озвучил версию, почему на месте аварии оказалось так много коллег актера, а именно Сергей Гармаш, Иван Стебунов и Дарья Белоусова.
Как сообщил юрист изданию "КП", недавно распространились слухи, что актеры в тот вечер, когда случилась авария, направлялись в театр "Современник", чтобы устроить переворот. Поэтому в машине Ефремова могли находиться Гармаш и Стебунов.
"Дело в том, что в театр пришел новый художественный руководитель, с которым коллектив после ухода великой Галины Волчек не сработался. И актеры ехали устраивать революцию", – высказался Добровинский.
Адвокат отметил, что от места аварии до "Современника" ехать около 15 минут, поэтому известные актеры, живущие в разных районах Москвы, оказались в одно и то же время в одном и том же месте.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ст. 264 ч. 4 УК РФ. Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.