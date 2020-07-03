В машине Ефремова после ДТП были найдены наркотики: их употреблял не актер
В машине Ефремова нашли гашиш (коллаж).
В автомобиле российского актера Михаила Ефремова в день смертельного ДТП, которое тот устроил 8 июня в Москве, были найдены наркотики.
По данным анонимного источника, в салоне были найдены окурки с наркотическим средством "гашиш". Экспертиза показала, что наркотическое вещество употреблял не Ефремов, пишет MK. Ru.
При этом в крови актера был обнаружен кокаин, однако сам обвиняемый в совершении ДТП пояснил, что наркотик может сохраняться в организме до 5 дней. Он не стал рассказывать, где именно употреблял кокаин – добавил лишь, что совершенно не помнит событий 8 июня, когда произошла авария.
Михаил Ефремов Гордон
При этом семья погибшего, мать и сын Сергея Захарова обратились к следователю с заявлением о том, что им был причинен дополнительный моральный вред стороной Ефремова уже после ДТП, что должно повлечь увеличение суммы материальной компенсации.
Ближайшего родственника погибшего водителя оскорбила информация о том, что артист якобы был готов "усыновить" детей Захарова.
Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу с Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.