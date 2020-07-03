В машине Ефремова после ДТП были найдены наркотики: их употреблял не актер

В автомобиле российского актера Михаила Ефремова в день смертельного ДТП, которое тот устроил 8 июня в Москве, были найдены наркотики.

По данным анонимного источника, в салоне были найдены окурки с наркотическим средством "гашиш". Экспертиза показала, что наркотическое вещество употреблял не Ефремов, пишет MK. Ru.

При этом в крови актера был обнаружен кокаин, однако сам обвиняемый в совершении ДТП пояснил, что наркотик может сохраняться в организме до 5 дней. Он не стал рассказывать, где именно употреблял кокаин – добавил лишь, что совершенно не помнит событий 8 июня, когда произошла авария.

Михаил Ефремов Гордон

При этом семья погибшего, мать и сын Сергея Захарова обратились к следователю с заявлением о том, что им был причинен дополнительный моральный вред стороной Ефремова уже после ДТП, что должно повлечь увеличение суммы материальной компенсации.

Ближайшего родственника погибшего водителя оскорбила информация о том, что артист якобы был готов "усыновить" детей Захарова.

Напомним, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.

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