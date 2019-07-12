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В Лондоне от передозировки наркотиков умерла 17-летняя дочь российского миллионера

9.3т Читать материал на украинском

В Лондоне внезапно умерла скрипачка российского происхождения Екатерина Цуканова – дочь миллионера из РФ, мецената и коллекционера Игоря Цуканова.

Девушке было 17 лет. Перед смертью молодая скрипачка дала концерт в Лондоне, а после отправилась на вечеринку с друзьями. ЕЕ обнаружили мертвой дома в Кенсингтоне, пишет The Telegraph.

Вероятной причиной смерти девушки является передозировка наркотического вещества, известным как Сalvin Кlein, который представляет из себя смесь кокаина и кетамина. Такую версию озвучили друзья Катерины. Официальная причина пока не названа.

Екатерина Цуканова

Екатерина Цуканова

Tsinandalifestival.ge

Как сообщил отец девушки, миллионер Игорь Цуканов, ее тело обнаружили на полу их дома, после того, как она пришла с дружеской вечеринки. Он добавил, что его дочь скончалась после концерта в Королевском оперном театре.

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"Моя дочь была так счастлива, и у нее было такое светлое будущее", – сказал Цуканов.

Екатерина Цуканова

Екатерина Цуканова

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Отметим, что в 13 лет девушка стала героиней знаменитого гламурного издания Tatler в рубрике "Малышка на миллион".

Екатерина Цуканова

Екатерина Цуканова

Тatler

Екатерина Цуканова является внучкой экс-министра сельского хозяйства республики Дагестан, РФ. Мама девушки – известный финансист Наталья Цуканова, основательница компании Xenon Capital Partners. Отец – известный меценат и коллекционер Игорь Цуканов, спонсор Лондонского филармонического оркестра.

Екатерина Цуканова

Екатерина Цуканова

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Екатерина Цуканова

Екатерина Цуканова

YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Лондоне от передозировки наркотиками умер 39-летний арабский шейх и дизайнер, сын эмира Шарджа Рашид ибн Мохаммед аль-Мактум.

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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Надо зе подсунуть , может и он ласты склеит.
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