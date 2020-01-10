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10 января • обновлено в 19:42
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В КВН высмеяли правую руку Путина и подкололи Зеленского: видео

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В российском КВН спародировали пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Видео появилось на YouTube КВН 10 января. Пескова сыграл юморист Денис Дорохов.

В КВН высмеяли правую руку Путина и подкололи Зеленского: видео

"Президент Путин сегодня не будет на КВН. Он на важном совещании, решает важные вопросы, но тоже с КВНщиком", — пошутил Дорохов, намекнув на президента Украины Владимира Зеленского.

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В КВН высмеяли правую руку Путина и подкололи Зеленского: видео

"Меня бы тоже не было на КВН, но кое-кто из жюри забрал ключи от дома", — подколол сидящую среди судей супругу Пескова Татьяну Навку юморист. Отметим, что сам Песков сидел среди зрителей и смеялся над шутками в свой адрес.

В КВН высмеяли правую руку Путина и подкололи Зеленского: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском КВН начали пародировать Владимира Зеленского, который много лет назад принимал участие в юмористическом шоу.

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Автор
Юрко Медянык
Персоны
Дмитрий Песков Сергей Собянин
Место
Россия
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