В КВН высмеяли правую руку Путина и подкололи Зеленского: видео

В российском КВН спародировали пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Видео появилось на YouTube КВН 10 января. Пескова сыграл юморист Денис Дорохов.

"Президент Путин сегодня не будет на КВН. Он на важном совещании, решает важные вопросы, но тоже с КВНщиком", — пошутил Дорохов, намекнув на президента Украины Владимира Зеленского.

"Меня бы тоже не было на КВН, но кое-кто из жюри забрал ключи от дома", — подколол сидящую среди судей супругу Пескова Татьяну Навку юморист. Отметим, что сам Песков сидел среди зрителей и смеялся над шутками в свой адрес.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском КВН начали пародировать Владимира Зеленского, который много лет назад принимал участие в юмористическом шоу.

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