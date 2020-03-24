В КВН высмеяли богатства топ-пропагандиста Кремля: Соловьев прокомментировал

Телеведущий и топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев ответил на шутку в КВН о его виллах в Италии. Изображавший журналиста член команды "Такая история" вышел на сцену под строчку из песни группы "Анимация" "Я люблю свою родину! Вроде бы".

Соловьев заявил, что эта шутка не про него, пишет издание "Подьем!"

"Родину я как раз люблю, осознанно", — заявил Соловьев.

Слова об итальянской недвижимости задели ведущего и он посоветовал комикам обратить внимание на богатства ведущих Первого канала.

"Могли бы спеть и о ведущих Первого канала: там-то список насчет недвижимости — мама не горюй. Законом это не запрещено — пожалуйста", — заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Соловьев в прямом эфире своего шоу на канале "Россия 1" оскорбил главу Львова Андрея Садового, назвав его "сволочью".

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