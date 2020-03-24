Главная Новости
24 марта • обновлено в 17:30
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

В КВН высмеяли богатства топ-пропагандиста Кремля: Соловьев прокомментировал

1.7т
Читать материал на украинском

Телеведущий и топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев ответил на шутку в КВН о его виллах в Италии. Изображавший журналиста член команды "Такая история" вышел на сцену под строчку из песни группы "Анимация" "Я люблю свою родину! Вроде бы".

Соловьев заявил, что эта шутка не про него, пишет издание "Подьем!"

В КВН высмеяли богатства топ-пропагандиста Кремля: Соловьев прокомментировал
"Родину я как раз люблю, осознанно", — заявил Соловьев.

Слова об итальянской недвижимости задели ведущего и он посоветовал комикам обратить внимание на богатства ведущих Первого канала.

"Могли бы спеть и о ведущих Первого канала: там-то список насчет недвижимости — мама не горюй. Законом это не запрещено — пожалуйста", — заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Соловьев в прямом эфире своего шоу на канале "Россия 1" оскорбил главу Львова Андрея Садового, назвав его "сволочью".

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги