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17 апреля • обновлено в 12:16
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В "Квартале" ярко потролили трансляцию Пасхи на ТВ

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Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой высмеял новость о том, что богослужения на Пасху будут транслироваться на телевидении.

Так, в новом выпуске шоу "ЧистоNews" актер пошутил, что он рад, что в этом году не нужно будет идти в церковь на Пасху (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой

rbc.ua

"Обойдемся без шутников как раз: "А почему ты лысину не покрасил?", "А давай яйцом стукнемся с твоей головой", "Может тебе голову посвятить?" И это только священник", говорит Кошевой.

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой

кадр из видео

Кроме того, по словам комика, он нашел много плюсов в том, что Пасха будет происходить в самоизоляции:

"Во-первых, можно не красить яйца. Потому что, мне кажется, их красили только для того, чтобы похвастаться, когда в очереди стоишь перед церковью: корзинки все открывают и светят яйцами. Во-вторых, можно паску не печь, можно заказать доставку. Я уже представляю это утро около церкви: идет священник, к нему спиной стоят с открытыми рюкзами курьеры, он брызгает туда святой водой и курьеры разьежаются по квартирам. Но есть и вопросы: когда будут транслировать службу по телевизору, нужно стоять, как в церкви, или сидеть, как обычно перед телевизором? С одной стороны, стоять как-то очень странно, а с другой стороны, и сидеть неуважительно. Или стоять, пока идет служба, а потом садится во время рекламы? И будет ли реклама? И вообще транслировать службу по телевизору как-то не честно. Все знают, если биться яйцами с телевизором, выиграет телевизор".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что актеры студии "Квартал 95" высмеяли советы президента Беларуси Александра Лукашенко о лечении коронавируса.

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Автор
Анна Михно
Персоны
студия "95 квартал" Евгений Кошевой
Место
Украина
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