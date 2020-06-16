В студии "Квартал 95" резко ответили на обвинения "Дизель шоу" в плагиате их шутки 5-летней давности.

Так, актер "Квартала" Артем Гагарин прокомментировал пост "Дизеля" в Facebook, в котором те указали на "воровство" шутки. Артист отметил, что они за основу для своего номера взяли эпизод из книги, которая вышла еще в 2013 году. Следовательно, по словам Гагарина, "Дизель шоу" тоже ее "украли" у автора.

При этом Гагарин "уколол" обвиняющих "Квартал" актеров, написав, что те якобы "не читают книги".

"Не накручивайте себя, эту шутку мы украли не у вас, а прочитали в книге по 2013 год. Просто не подумали, что вы также книги читаете. Хотя в целом вы правы, шутку можно придумать один раз, а украсть несколько... Только в этом случае мы – вторые", – резко написал Гагарин.

В "Квартале 95" грубо ответили "Дизель шоу" на обвинения в "краже" шуток

Позже представители "Дизель шоу" ответили Гагарину, подчеркнув, что в указанной им книге действительно есть подобная шутка, однако она не полностью совпадает с их номером от 2015 года. В то же время шутка "Квартала" в точности повторяет содержание выступления "Дизеля".

"Неплохая попытка, Артемка. Вот только текст книги и номера не совпадает. Совсем не совпадает. А вот нашего номера и украденного "Вечерний квартал" совпадает один в один. Как так?! Наши авторы, в отличие от вас, номера пишут сами, а не "заимствуют" у других", – ответил "Дизель"

Напомним, юмористическая студия "Дизель шоу" обвинила "Квартал 95" в плагиате – последние якобы в точности пересняли и выдали за свой номер "Дизеля" об изучении английского языка спустя 5 лет. В Facebook был опубликован ролик, который доказывает вероятное нарушение авторского права "квартальцами".

"Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из "Квартала". И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера", – высказались на странице "Дизель шоу".

Видео номеров "Квартала" и "Дизеля":

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