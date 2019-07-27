"В "Квартал 95" не полезу": украинец ярко спародировал Зеленского. Видео

Музыкант из Львова Андрей Верлань является, возможно, одним из лучших пародистов президента Украины Владимира Зеленского.

В эфире ObozTV Верлань продемонстрировал свой талант, а также рассказал, как ему удалось научиться копировать голос главы государства.

"Я – музыкант и человек, который работает вокалом. У меня часто садился голос, и я заметил, что стоит добавить немного гнусавости, чтобы голос был почти один в один похож", – объяснил пародист.

При этом Верлань заверил, что ни в коем случае "не полезет" в "Квартал 95", который сейчас ищет артиста на освободившееся место Зеленского.

По словам львовянина, он старается следить за объектом своих пародий, "но каждый день следить напряжно".

"Я смотрю новости, вижу в них шутку и записываю этого", – рассказал он.

Также Верлань рассказал, что сначала у него было очень много "хейтеров", однако сейчас его творчество набирает популярность в Youtube.

Владимир Зеленский и Андрей Верлань

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее студия "Квартал 95" начала искать актера, который заменит нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

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